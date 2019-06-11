2019/06/11 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن شمول الراغبين بالعودة للخدمة في أحداث 2008 وما تلاها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن شمول الراغبين بالعودة للخدمة في أحداث 2008 وما تلاها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).