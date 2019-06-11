2019/06/11 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت إنتباه الباکستانیین تصمیم الحدیقة القرآنیة في مدینة “بیشاور” حیث قصدوها من کل الأنحاء.تم تأسیس الحديقة إلی جانب “الجامعة العثمانیة” في مدینة بیشاور الباکستانیة التي تعکس تعالیم القرآن الکریم وهي الأولى في باكستان.وقال المتحدث بإسم الجامعة “شمس الإسلام” إن هناك 21 صنفاً من الأشجار والأعشاب من التي ذکرها القرآن الکریم نستعرضها في هذا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حديقة قرآنية أولى في الباكستان النعيم نيوز.

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