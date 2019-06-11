الاعلام الامني يعلن قتل ٣ إرهابيين وتدمير أوكارهم في كركوك

2019/06/11 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، قتل ٣ إرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير أوكارهم في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة قتل ٣ ارهابيين وتم الاستيلاء على أسلحتهم وتدمير اوكارهم، خلال عملية أمنية نفذتها قوة من الشرطة الاتحادية ضمن قيادة المقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك”.





وأشار الى ان “العملية تمت بعد مداهمت أوكارا لعصابات داعش في قرية علف”.

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