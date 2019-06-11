الرئيس صالح يستقبل سفراء العراق الجدد لدى تركيا والتشيك والامارات

2019/06/11 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، سفراء العراق الجدد لدى جمهورية تركيا وجمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة بدء مهام عملهم.

وأشار صالح خلال اللقاء بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية مع البلدان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات وبما يعزز من مكانته ضمن الأسرة الدولية ويحقق المصالح العليا للشعب العراقي” ، مؤكداً “أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية، وان تكون أبواب السفارات العراقية مفتوحة لأبنائها”.





من جانبهم، عبر السفراء الجدد، عن “امتنانهم لرئيس الجمهورية على دعمه لهم” ، معربين عن ” حرصهم على تنفيذ هذه المهام الوطنية على أكمل وجه”.

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