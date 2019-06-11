"التربية الإماراتية" تحذر من أخبار مغلوطة تتعلق بالاختبارات

2019/06/11 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الثلاثاء، من أخبار ومعلومات قديمة وأخرى مغلوطة لا أساس لها من الصحة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتصل بالشأن التعليمي والاختبارات وغيرها.

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