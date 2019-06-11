من نكسة حزيران حتى صفقة القرن

2019/06/11 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / شاكر فريد حسن… مضى 52 عامًا على هزيمة ونكسة حزيران العام 1967 ، التي احتلت فيها اسرائيل اراضي الجولان السوري وسيناء المصرية والضفة الغربية وقطاع غزة .وقد شكلت هذه الهزيمة تبلور فكرة الواقعية في الفكر السياسي العربي والفلسطيني ، حيث استبدل شعار تحرير كامل التراب الفلسطيني في الضمير العربي والوجدان الفلسطيني ، […]

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