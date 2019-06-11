نائب يكشف عن

2019/06/11 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى النائب عبد الرحيم الشمري، اليوم الثلاثاء، ان محافظات شهدت "كارثة وضياع حقوق الفلاحين".

وقال الشمري في مؤتمر صحفي ان "محافظة نينوى وبعض المحافظات الاخرى شهدت كوارث حقيقية في عمليات حرق المحاصيل والاراضي الزراعية لمساحات واسعة سببت ضياع حقوق الفلاحين والمزراعين واضرت بالسلة الغذائية العراقية والاقتصاد الوطني ".

واضاف انه "تم جمع تواقيع 74 نائبا لاضافة فقرة تتضمن تعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين الى جدول اعمال الجلسة، وقد وافق رئيس البرلمان على ادراجها على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت"، داعيا اعضاء مجلس النواب الى التصويت على تعويض فلاحي نينوى اسوة بالمحافظات الاخرى المتضررة.

وطالب الشمري القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستجابة الفورية لتعويض الفلاحين المتضررين.

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