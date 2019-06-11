البطالة في بريطانيا في مستواها الأدنى منذ 45 عاماً

2019/06/11 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقي معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى له منذ 45 عاماً، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم (الثلاثاء)، رغم السلبيات التي ترافق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وأفاد بيان لمكتب الاحصائات الوطني أن معدل البطالة بقي عند 3.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من العام 1974.



ولم تتغير الأرقام عن المعدل الذي سُجّل في الربع الأول حتى مارس (آذار) وكانت مطابقة لتوقعات السوق.وقال المحلل ديفيد شيتهام من شركة «إكس تي بي» للتجارة الالكترونية: «عموماً، ليس هناك الكثير مما يشير إلى أي ضعف» في سوق العمل.



لكنه حذّر من تداعيات «بريكست» والاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً.وأظهرت بيانات رسمية أمس (الاثنين) أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا تقلّص بنسبة 0.4 في المائة في أبريل على خلفية تراجع الصناعات الناجم بشكل أساسي عن الضبابية المحيطة بـ«بريكست».





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