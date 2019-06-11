كاتدرائية نوتردام تحتفل السبت بأول قدّاس بعد الحريق

2019/06/11 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحتفل كاتدرائية نوتردام في باريس، بقدّاس غير مفتوح، أمام العموم، مساء السبت، بعد شهرين على الحريق الذي حلّ بها، وفق ما أعلنت أبرشية باريس اليوم (الثلاثاء).وقالت الأبرشية إنّ القدّاس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي، وسيقام على أحد مذابح الكاتدرائية «بحضور عدد محدود من الأشخاص، لأسباب أمنية واضحة».



وسيشارك فيه 20 شخصاً فقط، بينهم رهبان وكهنة الكاتدرائية.وأشارت كارين دال، المتحدثة باسم الأسقفية، إلى أن رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبتي، ورئيس قساوسة الكاتدرائية، باتريك شوفيه، سيقيمان القداس مع الكهنة الآخرين ورواد الكاتدرائية.يذكر أن حريقاً دمر الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، وبرجها المشيد في القرن التاسع عشر، رغم الجهود التي بذلها رجال الإطفاء، في 15 أبريل (نيسان).وقالت دال إن القداس سيقام في المصلى الكائن في الطرف الشرقي من الكاتدرائية خلف المذبح.



ولا يزال الجزء الرئيسي من الكاتدرائية تحت القبو المدمر يمثل مخاطر على السلامة.وسيتم بث القداس على الهواء مباشرة عبر قناة «كيه تي أو - تي في».وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون في مايو (أيار)، الموافقة على إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس، بعد الحريق الذي اندلع بها ودمر سقفها وبرجها.كان استطلاع رأي نشر في أبريل، أظهر أن معظم من شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في إعادة بناء الكاتدرائية، كما كانت تماماً قبل الحريق.ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إكمال أعمال إعادة البناء في غضون 5 سنوات، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إن الجدول الزمني طموح للغاية.





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