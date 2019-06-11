2019/06/11 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب أعضاء الحراك المدني المستقل في محافظة كربلاء، البرلمان العراقي بإعادة النظر بقانون رفحاء، مشددين على أحقية الموظفين والكادحين داخل العراق، بالرواتب الطائلة التي يتقاضاها المنتفعون من القانون المذكور.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحراك المدني بكربلاء يدعو البرلمان الى إعادة النظر بقانون رفحاء – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحراك المدني بكربلاء يدعو البرلمان الى إعادة النظر بقانون رفحاء – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).