مقتل 3 إرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم في كركوك

2019/06/11 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، عن قتل ثلاثة إرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير أوكارهم بعملية أمنية في محافظة كركوك بالعراق....

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