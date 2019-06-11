2019/06/11 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته المتحف العراقي اليوم الثلاثاء عن قرب استعادة خمسة عشر ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، مشيرا الى استعادة اعداد كبيرة من الآثار العراقية الأصيلة من الاردن في وقت سابق.وقال عبد المهدي في بيان تلقته “خطوة برس” ان “المتحف العراقي مدرسة معرفية وانسانية عظيمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي : العراق سيستعيد 15 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

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