هازارد: لا يمكن مقارنتي بميسي

2019/06/11 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهال البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. وقال هازارد، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مقارنتي بميسي؟ هذا

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