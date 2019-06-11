2019/06/11 | 16:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انهال البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. وقال هازارد، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مقارنتي بميسي؟ هذا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هازارد: لا يمكن مقارنتي بميسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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