مواجهات كأس العراق.. الزوراء الأكثر تتويجا وابو العقل يتوج مع الطلبة

2019/06/11 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتي نصف نهائي كأس العراق والتي قررت لجنة المسابقات أن تقام من دور واحد فقط لحسم المتأهلين للمباراة النهائية

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