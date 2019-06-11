الرئيس الجزائري المؤقت يجري تعديلات في مناصب قضائية وخدمية

2019/06/11 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا لبيان صدر عن رئاسة الجهورية فقد عين قاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء العاصمة، وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا، كما عين شخصيات عدة في مناصب عليا في وزارة العدل.وأضاف البيان أن الرئيس المؤقت أجرى أيضا تعديلا في قطاع الخدمات الجامعية، وعين درواس بشير مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيما تم إنهاء مهام فاروق بوكليخة من إدارة الخدمات العام في الجامعية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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