صالح: العراق يسعى لتوسيع علاقاته الخارجية وبمختلف المجالات

2019/06/11 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للرئاسة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، سفراء العراق الجدد لدى جمهورية تركيا وجمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة بدء مهام عملهم".ونوه صالح بحسب البيان، على سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية مع البلدان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات وبما يعزز من مكانته ضمن الأسرة الدولية ويحقق المصالح العليا للشعب العراقي".واشار الى أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية، وان تكون أبواب السفارات العراقية مفتوحة لأبنائها".انتهى..م.ر

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