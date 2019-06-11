برشلونة يتفق مع أياكس على سعر دي ليخت

2019/06/11 | 16:09

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اتفاق بين برشلونة وأياكس أمستردام، حول سعر مدافع الفريق الهولندي ماتياس دي ليخت، لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن برشلونة اتفق مع أياكس على ضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، إذا قدم اللاعب موافقته على الانضمام لصفوف البارسا.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إدارة برشلونة لا تنوي دفع أي أموال أكثر مما تم دفعه من أجل التعاقد مع فرينكي دي يونج في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان دي ليخت قد صرح في الساعات الأخيرة، أنه سيقوم بتحديد مستقبله خلال فترة الإجازة، وأنه سيستغرق وقتًا طويلا، مشيرًا إلى أنه سيختار الأفضل بالنسبة له ولن يلتفت إلى المال.

وجذب دي ليخت أنظار كبار الأندية في أوروبا، بعد أدائه المميز مع أياكس، خاصة برشلونة، يوفنتوس، وباريس سان جيرمان.انتهى3

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