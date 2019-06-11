2019/06/11 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي الاسدي، ان الاتحاد سيلغي عقوبة اللاعبين المحرومين من اللعب للمنتخب الوطني.وقال الاسدي لـ/ المعلومة/ إن “ثلاثي المنتخب الوطني علي عدنان وعلي فائز ووليد سالم، تعرضوا الى عقوبة الابعاد من قبل الاتحاد بعدما حدث في كأس أسيا بالامارات”.وأوضح أن “الاتحاد سيلغي عقوبة الثلاثي نظراً لحاجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة بصدد إلغاء عقوبة ثلاثي اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة بصدد إلغاء عقوبة ثلاثي اسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).