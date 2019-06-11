2019/06/11 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، أن تحالفي الفتح وسائرون مصران على إدراج مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال الجلسات المقبلة.

وقال الزيادي في تصريح، إن الحكومة لم توضح موقفها من الوجود الأجنبي، داعيا الرئاسات الثلاث إلى إيجاد توافق وقرار موحد منه، والعمل على إخراجه وعدم فسح المجال أمام واشنطن للتدخل بشؤون البلاد الداخلية.

وأضاف، أن هذا الأمر يبقى أمام رئاسة مجلس النواب بمدى استجابتها وتفاعلها مع إدراج الموضوع على جدول الأعمال.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزيادي: الفتح وسائرون يسعيان لإدراج قانون إخراج القوات الأجنبية خلال الجلسات المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزيادي: الفتح وسائرون يسعيان لإدراج قانون إخراج القوات الأجنبية خلال الجلسات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).