الحكومة العراقية تكشف عن قرب استعادة 15 الف قطعة اثرية من امريكا

2019/06/11 | 16:14

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء عن قرب استعادة 15 الف قطعة اثرية مسروقة من ...

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