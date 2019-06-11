فرنسا تفكك خلية خططت لمهاجمة مسلمين ويهود

2019/06/11 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الثلاثاء، أن السلطات أوقفت خلية من اليمين المتطرف، كانت تخطط لشن هجمات على “أماكن عبادة للمسلمين واليهود” في البلاد.وقالت مصادر قضائية، إن الشرطة الفرنسية تمكنت من تفكيك خلية لـ”النازيين الجدد” كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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