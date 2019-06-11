البرلمان يدرج فقرة تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة

2019/06/11 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن النائب عبد الرحيم الشمري، موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج فقرة تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.





وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب تابعه “النور نيوز”، ان “محافظة نينوى وبعض المحافظات الأخرى شهدت كوارث حقيقية في عمليات حرق المحاصيل والأراضي الزراعية لمساحات واسعة سببت ضياع حقوق الفلاحين والمزراعين وأضرت بالسلة الغذائية العراقية والاقتصاد الوطني”.

وأشار الى “جمع تواقيع 74 نائباً لإضافة فقرة تتضمن تعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين إلى جدول أعمال الجلسة”، لافتا الى ان “رئيس البرلمان وافق على إدراجها على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت”.

ودعا الشمري، أعضاء مجلس النواب، الى “التصويت على تعويض فلاحي نينوى أسوة بالمحافظات الأخرى المتضررة”، مطالبا في الوقت ذاته رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”الاستجابة الفورية لتعويض المتضررين”.

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