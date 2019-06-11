عبدالمهدي يكشف عن قرب استعادة ١٥ ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة

2019/06/11 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته المتحف العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قرب استعادة ١٥ ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا ان العراق كان وسيبقى مركزا حضاريا وتأريخيا ويجب ان نستفيد من هذا الإرث الكبير لبناء حاضر العراق ومستقبله.

وقال عبدالمهدي بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المتحف العراقي مدرسة معرفية وانسانية عظيمة توثق شتى الأنشطة والعلوم والفنون الانسانية والآثار من مختلف العصور القديمة التي تعود الى ماقبل الميلاد والحديثة والمعاصرة والاسلامية والتي لايوجد مثيل لها في كل متاحف العالم”.





وأشار الى “قرب استعادة خمسة عشر الف قطعة أثرية من الولايات المتحدة” ، لافتا الى “استعادة اعداد كبيرة من الآثار العراقية الأصيلة من الاردن في وقت سابق”.





ودعا عبدالمهدي، الى “لفت انظار الرأي العام الى المتحف العراقي والتشجيع على زيارته والتعرف على محتواه الانساني والحضاري”.





وتابع البيان، انه “تعرف رئيس الوزراء على محتويات المتحف التي تعود لمراحل حضارية متعددة من تأريخ بلاد مابين النهرين ، ورافقه في جولته في اجنحة المتحف وزير الثقافة عبدالامير الحمداني وعدد من المديرين العامين والخبراء”.

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