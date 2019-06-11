2019/06/11 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التدخلات الإيرانية والتركية وراء إطالة أمد الأزمة في سوريا.وقال خلال لقائه، الثلاثاء، جيمس جيفري، الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية حول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط: تدخلات إيران وتركيا وراء تفاقم أزمة سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الغيط: تدخلات إيران وتركيا وراء تفاقم أزمة سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).