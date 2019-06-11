تغييب 21 عضو في مجلس كربلاء يفشل جلسته الاسبوعية وعضو بالمجلس تؤكد: كان الاجدر مناقشة نقص الطاقة

2019/06/11 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عقد جلسته الاسبوعية بسبب غياب اغلب اعضاءه، فيما اشارت عضو المجلس بشرى حسن عاشور ان المجلس لن يعقد جلساته لاسبوعين مقبلين.وقالت عاشور في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "مجلس محافظة كربلاء لم يعقد جلسته هذا اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني"، مشيرة الى "حضور 6 اعضاء فقط من اصل 27 عضواً".

وانتقدت عاشور غياب اعضاء عن جلسة اليوم، بقولها: "كان الاجدر باعضاء مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة في ظل هذه الاوضاع المأساوية التي تعيشها المحافظة من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، وعدم التزام وزارة الكهرباء باعطاء المحافظة حصتها المقررة من الطاقة".وتابعت عاشور، ان "الاعضاء المتغيبين نراهم يجتمعون في المجلس عندما تكون هناك مصالح حزبية وخاصة لهم"، موضحة، ان "المجلس لن يعقد جلساته للاسبوعين المقبلين بسبب الصمت التشريعي".

وتعاني محافظة كربلاء من نقص كبير في الطاقة الكهربائية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة الى معدلات عالية وصلت الى 49 درجة مئوية.

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