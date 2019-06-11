بالأسماء.. «البيئة» تدعو 142 متقدمًا ومتقدمة لإجراء اختبارات الوظائف

2019/06/11 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أسماء 142 مرشحًا تأهَّلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21/6/1440هـ على موقع الوز...

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