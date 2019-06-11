2019/06/11 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلزام مستوردي ومنتجي الخضراوات والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونيًّا وإنهاء الإجرا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعميم عاجل من «الغذاء والدواء» لمستوردي ومنتجي الخضار والفواكه) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعميم عاجل من «الغذاء والدواء» لمستوردي ومنتجي الخضار والفواكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).