بالصور.. احتجاز رؤوس أغنام في حزم الجلاميد و«مدني عرعر» يتدخّل

2019/06/11 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، احتجاز عددٍ من رؤوس الأغنام بمادّة القار في قرية حزم الجلاميد بمدينة عرعر.

وذكر بيانٌ مقتضب صادرٌ عن المد...

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