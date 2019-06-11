2019/06/11 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث الجميع ولاسيما النساء مع حلول فصل الحر والإجازات عن أسرع الطرق لخسارة الوزن وحرق الدهون وخصوصاً في منطقة البطن.ولا يعلم الكثيرون أن طريقة تحقيق ذلك سهلة جداً , يمكن مثلاً الاستعانة بطبق سلطة لذيذ وسريع التحضير.ولذلك يجب توفير هذه المكونات ..ملعقتا طعام من البقدونس المفروم ، ملعقة طعام من الخل البلسمي، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تريدين خسارة الوزن وحرق الدهون سريعاً ..؟ حضّري هذه السلطة اللذيذة النعيم نيوز.

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