2019/06/11 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن شمول جميع الراغبين بالعودة للخدمة في الاحداث الامنية لعام 2008 وما تلاها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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