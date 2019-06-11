وزير التخطيط يوجه بتبسيط اجراءات تصنيف المقاولين وانجاز المعاملات خلال 24 ساعة

2019/06/11 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، بتسهيل الإجراءات في قطاعي الاستثمار والمقاولات، وإنجاز المعاملات خلال 24 ساعة فقط.

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