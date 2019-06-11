2019/06/11 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

استبعد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قدرة رئيس الحكومة عالدل عبد

المهدي على اكمال كابيته الوزارية، فيما اتهمه بالابتعاد عن البرنامج الذي وعد به الشعب امام البرلمان.

وقال النائب عن الائتلاف يوسف الكلابي في تصريح لـ”الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء، ان “عبد المهدي عاجز عن اكمال الكابينة الوزارية ولن يتمكن من ذلك ابدا ، مشيرا الى ان حكومته ضعيفه وابتعدت كثيرا عن تنفيذ برنامجها الذي وعدت به الشعب امام مجلس النواب”.

ومضى يقول ، ان العراق بحاجة ماسة الى حكومة استثناية لا تتبع خطوات الحكومات السابقة وتعيد انتاج نفس الطريقة التوافقية”، خاتما بالقول “كان على عبد المهدي الاتيان باكثر من مرشح لمجلس النواب لاحراجه امام الشعب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص | ائتلاف العبادي : عبد المهدي لن يتمكن “ابدا” من اكمال حكومته) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص | ائتلاف العبادي : عبد المهدي لن يتمكن “ابدا” من اكمال حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).