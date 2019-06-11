القوات الامنية تباشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب

2019/06/11 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت القوات الامنية، الثلاثاء، بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب قبل انطلاق مباراة الزوراء والجوية ضمن كأس العراق.

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت، عصر اليوم، بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب وسط العاصمة بغداد".واعلنت مديرية المرور العامة، امس الاثنين، ان القوات الامنية ستقطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب الشعب الدولي عصر اليوم الثلاثاء، واعادة فتحها بعد انتهاء مباراة كروية تقام على ارض الملعب.

يشار الى ان فريقي الزوراء والقوة الجوية سيلتقيان عصر اليوم الثلاثاء، في مباراة تقام على ملعب الشعب الدولي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة الكأس.

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