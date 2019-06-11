2019/06/11 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IhX5qDzalPk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد / تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /علي التميمي/زيدان خلف العطواني / يوم 2019/6/11) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد / تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /علي التميمي/زيدان خلف العطواني / يوم 2019/6/11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).