نواب عن كتل مختلفة يجمعون تواقيع لاعتماد يوم 14حزيران مناسبة وطنية احتفاء بذكرى الفتوى الجهادية للمرجعية الدينية

2019/06/11 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نواب عن كتل مختلفة عن جمع تواقيع لاعتماد يوم 14حزيران مناسبة وطنية احتفاء بذكرى الفتوى الجهادية للمرجعية الدينية وقال النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي مشترك” ان يوم ١٤ حزيران خرجت الفتوى المباركة للمرجع الديني السيد السيستاني وانطلق الحشد المقدس للدفاع عن العراق وارضه وشعبه وتصدى لفلول الارهاب وقدم التضحيات وحرر الارض حتى تحقق […]

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