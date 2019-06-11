2019/06/11 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم لجنة النزاهة النيابية استدعاء وزير الصناعة وممثلي الشركات الحكومية وعقود المشاركة ايضا للتقصي عن امتلاك تلك الشركات خطوط انتاج فعلية في دولة المنشأ ومطابقة للمواصفات العالمية ام خلاف ذلك .وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي في مؤتمر صحفي ان ” وزارة الصناعة قامت بعقود مشاركة مع شركات غير رصينة ولا توجد خطط حقيقية لاستيعاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة النزاهة النيابية تعتزم استدعاء وزير الصناعة وممثلي الشركات الحكومية وعقود المشاركة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة النزاهة النيابية تعتزم استدعاء وزير الصناعة وممثلي الشركات الحكومية وعقود المشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).