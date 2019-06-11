2019/06/11 | 16:31

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ريال مدريد يتم صفقة ميندي بهذا السعر !

الثلاثاء

11

حزيران

2019 :

04:28 pm

16

صفقة ميندي الى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو، بالإضافة إلى

المتغيرات، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل .

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