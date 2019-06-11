2019/06/11 | 16:31

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بالوثيقة ..



نواب يطالبون بإعتبار يوم "الفتوى الجهادية" مناسبة وطنية

بالوثيقة ..



نواب يطالبون بإعتبار يوم "الفتوى الجهادية" مناسبة

وطنية

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