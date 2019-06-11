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بارزاني يلتقي السبهان في أربيل


بارزاني يلتقي السبهان في أربيل
2019/06/11 | 16:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ كردستان 

التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السعود...

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