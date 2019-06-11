بارزاني يلتقي السبهان في أربيل

2019/06/11 | 16:31

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بغداد اليوم _ كردستان

التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السعود...





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