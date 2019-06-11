2019/06/11 | 16:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السعود...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بارزاني يلتقي السبهان في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ كردستان
التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السعود...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بارزاني يلتقي السبهان في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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