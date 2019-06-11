انقاذ مراهقة من الانتحار في ذي قار

2019/06/11 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ان الاطباء في مستشفى الحسين التعليمي أنقذوا فتاة مراهقة حاولت الانتحار بإطلاق النار على نفسها شمال المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن "الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما أطلقت النار على نفسها في منطقة البطن من مسدس في منزلها شمالي المحافظة محاولة الانتحار".

واضاف البيان، ان "ذوي الفتاة نجحوا بنقلها الى المستشفى في الوقت المناسب حيث تمكن الاطباء هناك من انقاذها من الموت وتقديم العلاج المناسب لها".

واشار الى، ان "التحقيقات الاولية اشارت الى ان الحادث كان نتيجة مشاكل اسرية دفعت بالفتاة الى محاولة الانتحار".



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