مدرب الناشئين السابق يقدم نصيحة لكاتانيتش

2019/06/11 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قدم مدرب منتخب الناشئين السابق، علي هادي، نصيحة الى مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش من اجل النجاح في عمله.وقال هادي لـ/المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، إذا أراد النجاح في عمله يتوجب عليه ان يبتعد عن تدخلات اتحاد الكرة”.واوضح أن “كاتانيتش مسير وليس مخير، فهو ينفذ ما يملى عليه وان […]

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