2019/06/11 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب ان نستفيد من هذا الإرث الكبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عادل عبدالمهدي يزور المتحف الوطني ويكشف عن قرب استعادة آلاف القطع الأثرية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عادل عبدالمهدي يزور المتحف الوطني ويكشف عن قرب استعادة آلاف القطع الأثرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).