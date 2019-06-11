موسكو: تسليم تركيا منظومة أس 400 في يوليو

2019/06/11 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي في يوليو/تموز.ورفعت الولايات المتحدة مؤخرا سقف المواجهات مع تركيا بشأن شراء

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