2019/06/11 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تتجول في منطقة الشيخ عمر وتنقل معاناة المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: F4g5l7ZZhvI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تتجول في منطقة الشيخ عمر وتنقل معاناة المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تتجول في منطقة الشيخ عمر وتنقل معاناة المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).