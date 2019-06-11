“بالصور” المباشرة باستلام طلبات المفسوخة عقودهم الراغبين بالعودة للخدمة

2019/06/11 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق باشرت مديرية حماية الشخصيات باستقبال جميع طلبات المفسوخة عقودهم والهاربين الذين لديهم الرغبة بالعودة الى الخدمة.

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