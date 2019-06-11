الخطوط الجوية تصدر بيانا بشأن حادثة رحلة بغداد ـ كراتشي

2019/06/11 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن ما حدث بالرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي.

وقالت الخطوط العراقية في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس” “نود التوضيح بخصوص ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي يوم الأحد 2019/6/9، حيث قام عدد من المسافرين واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع بأعمال شغب وتدافع داخل الطائرة، مما إضطر قائد الطائرة الى إرجاعها حسب قوانين الطيران العالمية الى مكان آمن واخلاءها من المسافرين حرصا منه على سلامتهم”.

واضافت انه” تم بذل جهود ميدانية كبيرة من قبل وزير النقل عبد الله لعيبي ومدير عام الشركة الطيار كفاح حسن إلى أن تمت السيطرة على الموقف، واقلعت الرحلة إلى كراتشي في تمام الساعة الرابعة فجرا، وهبطت هناك بسلام وعادت إلى أرض الوطن، فيما تم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث”.

وأكدت الخطوط العراقية بحسب البيان، على “حرصها الشديد على ‏تطبيق معايير السلامة بأقصى درجاتها حفاظا على أرواح المسافرين”.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسافرين باكستانيين قالوا انهم تعرضوا للضرب على متن الرحلة ذاتها بسبب طلبهم تشغيل المكيفات بالطائرة.

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