بطريقته الخاصة..

2019/06/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر تطبيق واتساب إضافة تعديل جديد على تطبيقها الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية "لأصدقائهم" من دون علمهم، كما هو متاح الآن.

وسمح واتساب للمستخدمين

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