أغلى مرحاض بالعالم.. بـ278 ألف دولار

2019/06/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ما يثير زوار مدينة بيرث في أستراليا ليس نصبا تذكاريا ولا عمليا فنيا ولا موقعا تاريخيا تابعا لليونسكو، بل بكل بساطة منزل صغير

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