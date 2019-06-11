المعارضة السودانية ترفع العصيان المدني اعتباراً من الثالثة والنصف من اليوم

2019/06/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح تلفزيوني إن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط "الحرية والتغيير" لاستئناف تفاوض غير مباشر.وأضاف أن قوى المعارضة اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وستسلمه للمجلس العسكري من أجل تشكيل الحكومة، ونفى المصدر توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقا للمقترح الإثيوبي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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