الصين: مصرع 6 أشخاص وتدمير أكثر من 100 منزل جراء العواصف والفيضانات

2019/06/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت مصادر أنه تم إجلاء 88 ألف شخص من مقاطعة جيانغشي بعد هبوب الرياح القوية والبرد والفيضانات والتي أسفرت عن تدمير أكثر من 100 منزل.وصرح مسؤولو إدارة الطوارئ أن الأمطار الغزيرة التي بدأت الأسبوع الماضي تسببت بفيضانات في 4 مدن من بينها ناننينغ وجويلين، متوقعين استمرار هطولها حتى 12 حزيران الجاري.انتهى.ص.هـ.ح.

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